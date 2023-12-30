Проводится последнее заседание осенней сессии парламента Азербайджана

Проводится последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в субботу Day.Az, депутаты уйдут в отпуск с 1 по 15 января 2024 года.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики - Милли Меджлис ежегодно собирается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и длится до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.

Повестка сегодняшнего заседания включает следующие семь вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"".

2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике";

3. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение);

4. Законопроект о внесении изменений в "Положение о порядке прохождения военной службы", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 3 октября 1997 года № 377-IQ (третье чтение);

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О предотвращении бытового насилия" (первое чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (первое чтение);

7. Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира.