Милли Меджлис утвердил еще один международный документ

Милли Меджлис (парламент) утвердил еще один международный документ.

Как сообщает в субботу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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