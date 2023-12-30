https://news.day.az/politics/1626239.html Милли Меджлис утвердил еще один международный документ
Милли Меджлис утвердил еще один международный документ
Милли Меджлис (парламент) утвердил еще один международный документ.
Как сообщает в субботу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы "О предупреждении терроризма"".
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.
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