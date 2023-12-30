Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией - Хикмет Гаджиев - ВИДЕО
Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.
Как передает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.
По словам Гаджиева, в настоящее время между Азербайджаном и Арменией продолжаются переговоры на дипломатическом уровне.
"Мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку для завершения процесса все еще необходимы дальнейшие переговоры между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре