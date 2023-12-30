Азербайджан не видит серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией.

Как передает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью телеканалу TRT World.

По словам Гаджиева, в настоящее время между Азербайджаном и Арменией продолжаются переговоры на дипломатическом уровне.

"Мы не видим серьезных препятствий для заключения мирного договора между двумя странами. Немного сложно говорить о конкретных сроках, поскольку для завершения процесса все еще необходимы дальнейшие переговоры между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.

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