Запрещается распространение на сайтах информации о передвижении личного состава ВС Азербайджана и военной техники

Владелец информационного интернет-ресурса и его доменного имени или пользователь информационно-телекоммуникационной сети не должен допускать распространения информации о перемещении или дислокации личного состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики, военного оружия, боеприпасов или военной техники.

Как сообщает в субботу Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об информации, информатизации и защите информации", которая обсуждалась сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, исключением является информация, обнародованная государственными органами (учреждениями) для общественности.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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