Баку и Ереван сами определят место и время подписания мирного договора

Азербайджан и Армения сами определят место и время подписания мирного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в интервью заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что другие страны не вправе решать за Баку и Ереван, когда это произойдет.

Галузин подчеркнул, что судьбу южнокавказского региона должны определять те, для кого он является общим домом, никто другой не сможет открыть путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье.

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