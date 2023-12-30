В канун праздников руководство минобороны Азербайджана посетило госпиталь

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.

Встретившись с военнослужащими, проходящими лечение в Главном клиническом госпитале, и медицинским персоналом, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Руководящий состав министерства поинтересовался процессом лечения, проводимом в госпитале, и пожелал больным и раненым скорейшего выздоровления и продолжения службы в рядах армии.

Были высоко оценены профессионализм медицинского персонала и качество оказываемых услуг по лечению больных и раненых военнослужащих.

Личному составу были преподнесены праздничные подарки", - говорится в сообщении ведомства.

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