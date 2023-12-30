Большинство немцев не верят в правительство Олафа Шольца

Большинство жителей Германии не считают, что правительство канцлера Олафа Шольца сможет решить проблемы, связанные с нелегальной миграцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, таковы результаты опроса, который провела служба YouGov для газеты Welt am Sonntag.

69% респондентов выразили точку зрения, что кабмину ФРГ не под силу ответить на этот вызов. Лишь 23% участников опроса верят, что власти смогут побороть нелегальную миграцию. Остальные не определились с ответом.

В опросе участвовали 2 092 человека.

В ФРГ с начала года прибыло более 300 тыс. беженцев. Это на 60% больше, чем за 2022 год. Наибольшее число - из Сирии, Турции, Афганистана, Ирака, Ирана.

Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.

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