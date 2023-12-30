Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана

Сегодня состоялось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в период осенней сессии было проведено 16 заседаний парламента.

На заседаниях было рассмотрено сто законов и законопроектов, сказала спикер.

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