https://news.day.az/politics/1626313.html Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана
Завершилась осенняя сессия парламента Азербайджана
Сегодня состоялось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в субботу Day.Az, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в период осенней сессии было проведено 16 заседаний парламента.
На заседаниях было рассмотрено сто законов и законопроектов, сказала спикер.
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