Милли Меджлис обратился к азербайджанцам мира

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обратился к азербайджанцам мира.

Как сообщает в субботу Day.Az, обращение зачитал депутат Нурлан Гасанов.

В обращении отмечается, что азербайджанская диаспора развивается и укрепляется, укрепляются связи между нашими соотечественниками. "Сегодняшний сильный Азербайджан - это самое большое историческое достижение азербайджанского народа. Каждый азербайджанец знает, что у него есть сильное государство. Азербайджан придает большое значение укреплению связей между азербайджанцами мира. Наша победа в 44-дневной Отечественной войне наполняет сердце каждого азербайджанца чувством гордости", - говорится в обращении Милли Меджлиса в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира.

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