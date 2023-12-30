ЦИК зарегистрировала кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру Ильхама Гейдар оглу Алиева на пост Президента Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) 15 декабря выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах. 16 декабря ПЕА представила в ЦИК документы о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджанской Республики.

19 декабря ЦИК утвердила выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на пост Президента.

26 декабря ПЕА представила подписные листы с подписями 50 тысяч избирателей в поддержку выдвинутой партией кандидатуры Ильхама Гейдар оглу Алиева на выборах Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 7 февраля 2024 года. Они были представлены в Центральную избирательную комиссию вместе с другими документами в соответствии со статьей 58.1 Избирательного кодекса.