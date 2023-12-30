ЦИК Азербайджана утвердила выдвижение на участие в президентских выборах кандидатуру еще одного лица

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила выдвижение на участие в президентских выборах еще одного лица.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщила секретарь ЦИК Азербайджана Арифа Мухтарова.

После обсуждения на голосование был вынесен и принят вопрос об утверждении кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова.

Таким образом, число лиц, чьи кандидатуры на участие в выборах утверждены, достигло 16.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева на участие во внеочередных президентских выборах, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан". Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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