Названо количество избирательных бюллетеней, которые будут напечатаны в связи с президентскими выборами в Азербайджане

В связи с внеочередными президентскими выборами будет напечатано 6 миллионов 524 тысячи 203 избирательных бюллетеня.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Равзат Гасымов на сегодняшнем заседании ЦИК.

"За 35 дней до дня голосования должны быть определены текст, форма, количество бюллетеней для голосования. В бюллетенях кандидаты указаны в алфавитном порядке по фамилии, имени, отчеству", - сказал он.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева на участие во внеочередных президентских выборах, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан". Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

Сегодня ЦИК утвердила выдвижение на участие в президентских выборах кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.