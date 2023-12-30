https://news.day.az/politics/1626396.html Радикальные армяне устроили уличные бои в Иерусалиме - ВИДЕО
Радикальные армяне устроили уличные бои в Иерусалиме - ВИДЕО
Ненавидящие еврейский народ армяне вновь проявили свою истинную сущность, напав на жителей Иерусалима.
Как передает Day.Az, кадры погромов, устроенных армянскими радикалами и антисемитистами, опубликованы в Телеграм.
На видео можно увидеть, как армяне швыряют все, что попадется под руку.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Напомним, что ранее в Армении призывали "поголовно истреблять евреев".
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