Радикальные армяне устроили уличные бои в Иерусалиме

Ненавидящие еврейский народ армяне вновь проявили свою истинную сущность, напав на жителей Иерусалима.

Как передает Day.Az, кадры погромов, устроенных армянскими радикалами и антисемитистами, опубликованы в Телеграм.

На видео можно увидеть, как армяне швыряют все, что попадется под руку.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Напомним, что ранее в Армении призывали "поголовно истреблять евреев".

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