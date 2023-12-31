Это был позорный год: почему над макроновской Францией уже смеются?

Автор: Акпер Гасанов

Один раз - это случайность, два раза - совпадение, три-закономерность.Та самая закономерность в действиях макроновской Франции, которая уже давно не вызывает уважения и даже удивления, но заставляет раз за разом смеяться над тем, как официальный Париж бегает по полю с граблями, набивая все новые и новые шишки на лбу. Их окончательное число- предмет ироничных споров и даже ставок в разных уголках нашей планеты.

Да, любая страна вправе действовать так, как ей заблагорассудится. Она вправе и ошибки совершать, в любом количестве и масштабе. Вот Франция, которая еще несколько веков назад провозгласила лозунг о важности свободы, и действует весьма свободно. С тем лишь уточнением, что проявления этой свободы весьма специфичны и заставляют вспомнить один из афоризмов Жванецкого.

"Наша свобода - это то, что мы делаем, когда никто не видит. Стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин", иронично заметил как-то блистательный одессит. Макроновская Франция оставит о себе воспоминание именно такой формой "внешнеполитической свободы". Последствия которой еще долго будут разгребать будущие руководители Пятой республики.

Конечные цели французского правительства в регионе Южного Кавказа трудно поддаются осмыслению. Об этом в интервью телеканалу TRT World сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. "Мы говорили о том, что другим странам не следует экспортировать свои геополитические интриги и внутриполитическую повестку в регион Южного Кавказа", - подчеркнул он

Более тонкого и деликатного намека на глупость позиции официального Парижа сложно и подыскать. Ведь, в реальности, макроновская Франция действует поразительно нелепо, делая ставку на Армению, которая почти три десятка лет держала наши земли под оккупацией, игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Франция делает ставку на страну, которая поддерживала сепаратизм, забывая о том, что он может стать проблемой для нее самой.

Франция поддерживает страну, которая проиграла войну и даже уже смирилась с этим своим военно-политическим фиаско. Официальный Ереван признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Тем нелепее выглядит попытка официального Парижа делать ставку на "реваншизм". Тем более, что Азербайджан раз за разом одерживал победу дипломатические победы над французско-армянским тандемом.

Но, как показывает практика, макроновская Франция вообще не желает учиться на ошибках. Ни на чужих, ни на своих. В итоге, официальный Париж имеет в пассиве ряд крупных провалов в Африке.Подумать только- Францию пинком под зад, в прямом смысле слова, выкинули из Нигера, Мали, Габона, Буркина-Фасо.Казалось бы- очевидный повод задуматься о причинах такого рода многочисленных фиаско. Но, мы видим полнейшую неспособность к простейшему следственно-причинному анализу со стороны официального Парижа.

И это уже не случайность или совпадение. Это закономерность. И вот, теперь уже в Израиле с удивлением взирают на заявление французского генконсульства в Иерусалиме. "Франция решительно осуждает акты насилия против армянской общины в Старом городе Иерусалима. Франция подтверждает свою солидарность с армянской общиной Старого города Иерусалима и продолжит с величайшим вниманием следить за ситуацией", говорится в заявлении.

Сразу замечу, что ни одной статьи во влиятельных израильских СМИ на тему "актов насилия против армянской общины в Старом городе Иерусалима" нет. Как нет и официальных ответов со стороны Израиля на неуместную попытку Франции сунуться туда, где ей не место. И дело далеко не только в том, что не было в реальности ничего такого, о чем вопит Франция, устами своего консульства. Все гораздо шире и печальнее для Пятой республики.

Мы вновь видим, что Франция сама себя назначила хранительницей армянских интересов - в силу влияния армянской диаспоры внутри Франции. Но все заявления Франции для Израиля- как прошлогодний снег. И это тот самый , очередной провал официального Парижа. При президенте Макроне Франция активно закрепляет за собой статус страны, которая ставит свои национальные интересы ниже интересов армянской диаспоры. Это и есть путь к внешнеполитической маргинализации Франции. Истерики которой вызывают лишь недоумение и усмешку во все большем числе стран мира.