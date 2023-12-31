На что надеются армяне в 2024 году?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о пустых надеждах армян на 2024 год.

Day.Az представляет публикацию:

Уходящий год ознаменовался не только окончательным решением карабахского вопроса, но и тем, что все делающие смогли убедиться в том, насколько армянское общество оторвано от реальности.

И ладно бы дело было только в пропаганде: многие армянские оппозиционные СМИ и политологи упрямо продолжают строить выкладки - что же будет с сепаратистами в 2024 году. Грант Мелик-Шахназарян, например, объявил "радостную весть" о том, что по его информации были найдены какие-то, цитата, "правовые основы для продолжения работы органов власти" уничтоженного сепаратистского режима. Больше того, на основе этого Мелик-Шахназарян и вовсе делает вывод, что именно в будущем году армян ждут какие-то невероятные, судьбоносные изменения в вопросе Карабаха.

А издание "Восканапат", к слову, и вовсе утверждает, что весь мир, причем даже Запад и РФ, выступают с единой позиции - армян в Карабах надо вернуть. Разногласия, мол, касаются только неких механизмов, согласно которым, если верить изданию, это возвращение будет происходить. Заканчиваются эти рассуждения неоригинально - предсказанием "серьезных новостей", которые сильно изменят судьбу карабахских армян.

Звучит - ну просто прекрасно. Почти как тост. Одна загвоздка: к реальности эти армянские надежды имеют мало отношения.

Мечтают армяне. Мечтают о том, что коллективные "сильные мира сего" вдруг решат перевернуть регион с ног на голову и почему-то сообща воевать (и в прямом, и в переносном смысле) с Азербайджаном.

Мир уже перевернул страницу конфликта между Баку и Ереваном. Было бы неплохо и армянам это наконец уяснить.

Никто за Армению впрягаться не будет. И вы знаете. А на что надеемся тогда?