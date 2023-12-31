Посол Великобритании поздравил Азербайджан с наступающим Новым годом на азербайджанском языке

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поздравил всех с наступающим Новым годом на азербайджанском языке.

Как сообщает Day.Az, Фергус Олд поделился соответствующей публикацией в социальной сети "Х" (Twitter).

Посол особо подчеркнул, что 2023-й год является годом расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, а также коснулся азербайджано-армянских отношений.

"Диалог и визиты в обоих направлениях способствовали более глубокому взаимопониманию и заложили основу для более тесного партнерства в наступающем году. Нам есть чего ожидать в новом году. Благодаря смелым и уверенным шагам со стороны Азербайджана и Армении, кажется, мы очень близки к установлению мира на Южном Кавказе!", - отметил он.

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