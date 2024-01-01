https://news.day.az/politics/1626536.html Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Как передает Day.Az, об говорится в публикации посольства в социальной сети X.
"31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и мы поздравляем каждого из вас с Новым годом! Пусть этот новый год принесет каждому из нас благополучие, спокойствие и мир! С праздником!", - отмечается в публикации.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре