Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как передает Day.Az, об говорится в публикации посольства в социальной сети X.

"31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и мы поздравляем каждого из вас с Новым годом! Пусть этот новый год принесет каждому из нас благополучие, спокойствие и мир! С праздником!", - отмечается в публикации.

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