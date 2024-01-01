https://news.day.az/politics/1626537.html Нам удалось развить отношения с Азербайджаном - посольство Японии
Нам удалось развить отношения с Азербайджаном - посольство Японии
Посольству Японии в Азербайджане удалось развить двусторонние отношения в 2023 году.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства на странице в Facebook.
"В 2023 году нам, как посольству Японии в Азербайджанской Республике, удалось развить двусторонние отношения благодаря сотрудничеству всех жителей Азербайджана. Давайте сделаем все возможное для укрепления отношений между двумя странами в 2024 году! Желаем всем более продуктивного 2024 года. С Новым годом!", - отмечается в публикации.
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