В связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя "зеленого" мира", по поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в Азербайджанской Армии проводятся акции по посадке деревьев, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В целях сохранения природы, оздоровления окружающей среды, увеличения зеленых насаждений, а также содействия восстановлению экобаланса и обогащению атмосферы кислородом на территориях воинских частей, расположенных в различных регионах нашей республики, высаживается значительное количество вечнозеленых деревьев.

В Азербайджанской Армии в текущем году будет продолжено проведение широкомасштабных работ по озеленению и посадке деревьев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!