У Армении нет потенциала для экономического роста

Правительству Армении не удастся достигнуть намеченной цели в 7% экономического роста в 2024 году, поскольку у нас нет экономического потенциала для того, чтобы претендовать на столь высокие показатели.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ сказал экс-министр финансов Армении, международный советник по управлению общественными финансами Вардан Арамян.

Он прогнозирует возможное сокращение финансовых потоков в Армению в 2024 году. По его мнению, невозможно ежегодно рассчитывать на 25% прирост финансовых потоков, как это было в 2022 и 2023 годах. Особенно, если это обусловлено конкретным фактором, в данном случае обострением ситуации на Украине и западными санкциями.

"Если в какой-то момент украинский конфликт остынет, в нем произойдут какие-то изменения или он прекратится, естественно, эти потоки у нас прекратятся. Невозможно иметь постоянный 20-30% финансовый приток в годовом исчислении. В один прекрасный день он должен замедлиться и остановиться", - отмечает экс-министр.

Наснижение экономического роста Армении в большей степени, чем ожидалось, по мнению Арамяна, могут быть санкции, введенные Западом в отношении России и их влияние также на страны-партнеры РФ.

"Запад постепенно будет закрывать всевозможные лазейки для обхода санкций. Это будет касаться и Армении, и Грузии, и Кыргызстана, и Казахстана, всех тех стран, через которые идут какие-то потоки или помощь в экономику России. А насколько жестким будет воздействие Запада на ту или иную страну, будет зависеть уже от политического диалога между конкретными сторонами", - считает экономист.

По его словам, опасность для экономики Армении таит углубление кризиса в армяно-российских отношениях.

"В 2022 году на Россию приходилось около 50% всего экспорта из Армении. Это внушительный показатель. Причем, в Россию мы экспортировали в основном готовую продукцию. Прекратить этот экспорт можно будет достаточно легко, применяя инструментарий фито-контроля и проверки соответствия стандартам качества", - предупреждает он.

Бывший министр финансов предполагает, что в случае замедления запланированного экономического роста правительству придется пойти на сокращение расходов, и, поскольку сокращение социальных расходов - пенсий, пособий, заработной платы чревато непредсказуемыми кризисными последствиями, исполнительная власть, скорее всего, предпочтет сократить капитальные затраты, запланированные на 2024 год.

Это, в свою очередь, по мнению Арамяна, приведет к дополнительному сокращению экономического роста, вызвав замкнутую цепочку сокращения доходов и расходов, в результате чего может возникнуть фискальная нестабильность.