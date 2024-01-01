Главные события 2023 года

2023 год, который мы проводили, был вписан в историю Азербайджана как еще одна страница успеха. Этот год, который отмечался в стране как "Год Гейдара Алиева", ознаменовался важными историческими событиями. В череде этих событий в памяти азербайджанского народа навсегда останется полное восстановление государственного суверенитета на всей территории страны.

В 2020 году, когда завершилась Вторая Карабахская война, в Шуше и на других освобожденных территориях был поднят государственный флаг, все прекрасно понимали, что эта миссия не завершена. Азербайджан должен был полностью восстановить свой государственный суверенитет, и он это сделал. Как продолжение Победы в Карабахской войне, искоренение армянского сепаратизма в Ханкенди, Агдере, Аскеране, Ходжавенде и Ходжалы в результате локальных антитеррористических мероприятий 19 сентября прошлого года, а также поднятие азербайджанского флага на этих территориях стали еще одной страницей грандиозного успеха в нашей истории.

Таким образом, в 2023 году Азербайджан смог полностью восстановить свой государственный суверенитет, оккупационные силы и армянские вооруженные формирования были полностью выведены из Карабаха, их военная техника была уничтожена или взята в качестве трофея.

Благодаря мудрой политике Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Победа в Карабахской войне была подкреплена на политическом и дипломатическом уровне, главные цели были достигнуты, еще больше усилилась военная мощь Азербайджана, были проведены турецко-азербайджанские военные учения, предприняты эффективные шаги по открытию Зангезурского коридора.

Страна, успешно осуществляющая Концепцию Великого возвращения, реализует гигантские инфраструктурные проекты на освобожденных от оккупации территориях. Уже обеспечено поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев в города Зангилан, Физули и Лачин, и работа в этом направлении продолжается. В Кяльбаджарском, Джебраильском, Агдамском районах ведется интенсивная работа по возвращению людей на родные земли.

Создав новую реальность в регионе благодаря словной Победе, Азербайджан надежно обеспечил устойчивое развитие, а также сумел стать центром крупномасштабных глобальных проектов, лидирующим государством Южного Кавказа.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет в хронологическом порядке информацию о важных событиях 2023 года, который вписал еще одну яркую страницу в летопись последних двадцати лет.

2 февраля. Между SOCAR и компанией ACWA Power подписано соглашение о развитии возобновляемых источников энергии.

3 февраля. В Баку состоялось открытие 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

8 февраля. Состоялось открытие в Баку памятника выдающемуся композитору, Народному артисту, лауреату Государственной премии Тофику Кулиеву. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

2 марта. В Баку прошел Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. На саммите выступил Президент Ильхам Алиев.

9-11 марта. Азербайджан провел X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды". Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия.

12 марта. В рамках Х Глобального Бакинского форума состоялось мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

3 мая. В Шуше прошла международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему".

4 мая. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундамента Зангиланской районной центральной больницы и здания центральной больницы на 91 койку в городе Губадлы.

12 мая. В городе Шуша при совместной организационной поддержке Министерства культуры и ТЮРКСОЙ состоялась официальная церемония открытия года "Шуша - культурная столица тюркского мира - 2023".

5 июля. В Баку прошла министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения.

22 июля. В Шуше состоялось открытие Глобального медиафорума. В церемонии открытия принял участие глава государства.

31 июля. Учреждены дни городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

7 августа. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессиональной подготовки.

19-20 сентября. В Карабахе успешно проведены антитеррористические мероприятия локального характера. С изгнанием сепаратистов из Агдере, Ходжавенда, Ходжалы и Ханкенди территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена, 20 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился в связи с этим к народу.

25 сентября. Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Подписаны азербайджано-турецкие документы.

29 сентября. В Зангилане состоялась церемония открытия 2-го Азербайджанского национального градостроительного форума. На церемонии открытия выступил Президент Ильхам Алиев.

2 октября. В Бакинском конгресс-центре состоялась церемония открытия 74-го Международного астронавтического конгресса. В мероприятии приняли участие Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

15 октября. Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городе Ханкенди и выступил с речью.

23 октября. Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях открытия и закладки фундаментов новых предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке.

23-25 октября. Состоялся очередной этап совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023" Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

26 октября. Состоялась церемония официального открытия Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

3 ноября. В Астане состоялся 10-й юбилейный Саммит Организации тюркских государств под девизом "Тюркский век". В мероприятии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

8 ноября. В городе Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. В параде приняли участие Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев.

15 ноября. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ Центра инклюзивного развития и творчества DOST в Исмаиллы.

24 ноября. В Баку состоялся Саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии - СПЕКА. В Саммите принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

28 ноября. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О создании Карабахского университета".

7 декабря. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об объявлении внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики".

7 декабря. Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

8 декабря. В Баку впервые прошло одно из самых ожидаемых спортивных событий года - церемония вручения наград Международной автомобильной федерации (FIA Prize-Giving Ceremony).

21 декабря. После 30-летнего перерыва в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди встретились команды "Карабаха" Агдама и MOİK Баку. Впервые с участием Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ имел возможность наблюдать за матчем в прямом эфире на городском стадионе Ханкенди, где были завершены работы по реконструкции.

25 декабря. Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение Об объявлении 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя зеленого мира".

27 декабря. Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики".