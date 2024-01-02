Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана Полада Гашимова

Сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Day.Az, Полад Гашимов родился 2 января 1975 года в поселке Вандам Габалинского района, окончил школу в городе Сумгайыт. Поступил в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и продолжил военное образование в Турции. Полад Гашимов участвовал в апрельских боях 2016 года, проявил героизм и в ходе боев получил ранения. После этого ему было досрочно присвоено звание генерала.

Во время провокации врага на Товузском направлении в ночь с 13 на 14 июля 2020 года Генерал-майор Полад Гашимов повёл своих подчиненных в бой и погиб смертью храбрых.

14 июля тело Полада Гашимова было доставлено в родной поселок Вандам Габалинского района, а затем в город Сумгайыт. Он был похоронен 15 июля на II Аллее почетного захоронения.

9 декабря 2020 года распоряжением Президента Ильхама Алиева ему было присвоено звание Национального героя Азербайджана.

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