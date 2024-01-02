Дрон CBC зафиксировал разрушенную историю Еревана

Телеканал CBC провел съемки дроном в небе над Ереваном.

Перед съемочной группой была поставлена задача - запечатлеть на камеру исторические места и кварталы Еревана, где ранее проживали азербайджанцы. После этнической чистки эти исторические места были разрушены и перестроены армянскими властями.

Как передает Day.Az, экспедиция СВС преследовала цель выявить факты целенаправленного уничтожения архитектурного наследия азербайджанцев в Ереване, для чего группой были использованы дроны для воздушной съемки.

Подобные съемки стали возможными благодаря предварительной подготовке.

Заранее были изучены районы для съемок, спланирован маршрут полета дрона таким образом, чтобы избежать лишнего внимания.

Удалось провести уникальную видеосъемку и собрать убедительные доказательства сокрытия армянскими властями правды об истории Еревана.

Это уже второй визит съемочной группы телеканала CBC в Армению.

В новом документальном фильме речь идёт о том, какие свидетельства об исконных жителях Еревана удалось найти экспедиции телеканала СВС.

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