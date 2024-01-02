В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещены эксклюзивные кадры, на которых видно, что во Франции готовят к сносу памятник Натаван.

Day.Az представляет публикацию:

"История с варварством французских властей против азербайджанской культуры во Франции получила варварское продолжение.

Мэрия города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовит к сносу памятник азербайджанской поэтессе Натаван.

Статую уже прикрыли тканью. Ранее власти города уже уничтожили все напоминания о том, что городской парк, в котором стоит памятник, назывался азербайджанским: были демонтированы все таблички с указанием его названия.

Все-таки у французов что-то общее с армянами. Например, ненависть ко всему, что связано с Азербайджаном.

И снова возникает простой вопрос: а будут ли центральные власти Франции, тот же Макрон например, или его оппоненты вроде Валери Пекресс, как-то комментировать происходящее? Они ж так сильно беспокоятся о культурном наследии Кавказа! Или если оно азербайджанское, то можно и уничтожить?!

Лицемеры и вандалы!"