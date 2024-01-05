Заверения Армении об оборонительном оружии не вызывают доверия

В последнее время в отношениях Баку и Парижа наблюдается продолжительное похолодание. Поддержка Армении со стороны Франции, предоставление оружия и антиазербайджанская риторика серьезно испортили отношения с Азербайджаном. На прошлой неделе в Баку разоблачили французскую шпионскую ячейку, а 26 декабря 2023 года сотрудники французского посольства были объявлены персонами нон грата.

Многие эксперты возлагают вину за ухудшение отношений между Азербайджаном и, особенно, за неудачную внешнюю политику Парижа на французские власти. Южный Кавказ - не единственный регион, где французская внешняя политика зашла в тупик. Париж проводит непредсказуемую внешнюю политику в Украине, потерял все рычаги влияния в Нигере и так далее. Кризис внутри французского правительства постепенно нарастал и достиг такой степени, что скрывать его уже невозможно. Президент Эммануэль Макрон уволил Бернара Эми, главу Агентства иностранной разведки, по обвинению в неудачах в Африке, Украине и на Южном Кавказе.

Для прояснения вопроса редакция Azernews ознакомилась с мнением ирландского политолога и историка Патрика Уолша.

Он отметил, что армяно-французские отношения основаны на политике взаимовыгодного сотрудничества. Париж видит возможность войти на Южный Кавказ с помощью Еревана, чтобы вытеснить Россию. В свою очередь, Ереван считает Париж важным партнером на пути, ведущем в ЕС.

"Франция увидела возможность в Армении благодаря повороту Еревана на Запад. Ее цель - вытеснить Россию, насколько это возможно. Франция имеет хорошие позиции благодаря армянской диаспоре и хорошим отношениям с Арменией. У нее есть то, к чему Ереван отчаянно хочет получить доступ: современная оружейная промышленность. Это также ключ к вступлению в ЕС. В этих отношениях есть много взаимных выгод", - сказал Уолш.

Он подчеркнул, что Азербайджан, очевидно, будет обеспокоен этим. В прошлом Франция была одной из наиболее поддерживающих Армению держав. Она может обеспечить Ереван современным вооружением. Армяне видят в этом "изменение правил игры". Таким образом, это действительно ставит Францию во вражеский лагерь.

Патрик Уолш подчеркнул, что Армения утверждает, что заинтересована только в обороне, но история Армении включает в себя жажду территорий. При другом правительстве и в другое время приоритет может перестать быть оборонительным.

Что касается вопроса о том, как долго могут продолжаться напряженные отношения между Азербайджаном и Францией, он отметил, что такая ситуация, скорее всего, будет продолжаться.

"Хотя мирное соглашение может на данный момент урегулировать ситуацию на Южном Кавказе, в Армении и в диаспоре все еще сохраняется сильный реваншистский дух. К сожалению, потребуется сильная бдительность, и это удручает, потому что деньги на вооружение лучше потратить на развитие и повышение благосостояния граждан", - сказал эксперт.

Он также затронул вопрос возможных будущих отставок или увольнений во французском правительстве и отметил, что пока сложно сказать. Однако, он добавил, что правонарушители всегда ищут виноватую жертву.

"Трудно сказать, но по всему Западу будут изменения. Всегда найдутся козлы отпущения за провалы политики и потерю влияния на Глобальном юге. Эти проблемы не будут решены путем увольнений отдельных лиц, поскольку они представляют собой геополитические неудачи, связанные с отсутствием реализма в мировых делах и слишком тесной привязкой к интересам Вашингтона. Украина и Газа станут кладбищем многих карьер, военных и политических, в Европе", - добавил ирландский историк.