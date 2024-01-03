Французский журналист назвал позором снос памятника Натаван во Франции
Снос памятника Натаван, которой восхищался Александр Дюма является позором.
Как передает Day.Az, об этом написал известный французский журналист, главный редактор французской интернет-газеты Lagazetteaz.fr Жан-Мишель Брюн в социальной сети Х (бывший Twitter).
Французский журналист отметил, что после этого решения "Вольтер и Золя переворачиваются в гробу".
Напомним, что 22 декабря была распространена информация о том, что муниципалитет города Эвиан-ле Бен принял враждебное по отношению к азербайджанской культуре решение о сносе памятника Натаван. Также в тот день стало известно о том, что было принято решение убрать в городе все надписи с упоминанием "Азербайджанского парка".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре