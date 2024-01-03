Сенатору Менендесу и его жене Надин Арсланян предъявлены новые обвинения

"Сенатор Боб Менендес помог бизнесмену из Нью-Джерси получить инвестиции от катарской компании, связанной с правительством ближневосточной страны", - заявила во вторник прокуратура в обвинительном заключении, выдвинутом против законодателя-демократа, передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ.

Новые обвинения, поданные в федеральный суд Манхэттена, усиливают давление на проармянского сенатора, который сопротивляется призывам уйти в отставку со стороны членов его собственной партии.

Политику предъявлено четыре обвинения, в том числе в сговоре с целью взяточничества, в мошенничестве в сфере частных услуг, в вымогательстве и деятельности в качестве иностранного агента.

Менендес и его жена Надин обвиняются в получении золота и билетов на гонки "Формулы-1" в обмен на помощь бизнесмену Фреду Дайбесу в переговорах о многомиллионных инвестициях в проект в области недвижимости в Нью-Джерси.

Согласно обвинительному заключению, Менендес в июне 2021 года познакомил Дайбеса с членом королевской семьи Катара, управлявшим инвестиционной компанией.

Прокуроры заявили, что Менендес сделал публичные заявления в пользу Катара, а в августе 2021 года предоставил Дайбесу предварительное ознакомление с пресс-релизом, восхваляющим правительство страны.

В конце того же месяца, после ужина с женой и Дайбесом, сенатор ввел в Google поиск "цена за один килограмм золота", заявили прокуроры.

Напомним, что это не первая история с нарушением закона, в центре которой оказался Менендес с супругой. В сентябре 2023 года Менендес был обвинен в связах с правительством египта. Проармянский политик отверг эти обвинения и не признал себя виновным в сговоре с целью действий в качестве незарегистрированного агента египетского правительства и в получении сотен тысяч долларов от бизнесменов из Нью-Джерси.

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