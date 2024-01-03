Иран поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Иран еще раз заявляет о своей поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Кенани.

По его словам, это было особо подчеркнуто и в рамках визита в Армению министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдоллахияна.

Кенани добавил, что Иран выражает готовность способствовать развитию этого мирного процесса и укреплению мира и стабильности в регионе.

Отметим, что 27 декабря министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян посетил Армению.

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