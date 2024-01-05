2023 год был особенным для Азербайджана и азербайджанского народа. Мы добились исторической победы, полостью восстановили свой суверенитет над всеми территориями республики. После событий 19-20 сентября мы с вами живем уже совсем в другом Азербайджане.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его мнению, 2023 год был очень успешным для нашей страны. Мы выполнили свою историческую миссию, добились больших результатов не только в военном плане, но также в контексте экономического развития, новой геополитики, дипломатии.

"2024 год мы начинаем, как я уже сказал, живя совсем в другом Азербайджане. Среди побед нашей страны я бы назвал успешное председательство в Движении неприсоединения, второй после ООН международной организации. Благодаря Азербайджану ДН превратилось в привлекательную и авторитетную международную платформу. Еще более возросла роль нашей страны в плане коммуникации между Востоком и Западом. С точки зрения энергетической безопасности Европы Азербайджан стал практически незаменим. Если говорить о региональном контексте, Азербайджан сумел нейтрализовать опасные влияния на регион извне, и сегодня большинство региональных государств понимают, что с Баку надо дружить. Особняком пока что стоит Армения, но руководство этой страны, думаю, уже осознает, что противостоять Азербайджану она не в состоянии. Азербайджан - сильнейшая страна региона с самым крупным военным бюджетом и самым большим человеческим потенциалом. Чтобы в регионе был мир, Азербайджан должен доминировать. Мы все помним, что случалось в начале 90-х годов прошлого века, когда наша республика была слаба", - сказал Гянджалиев.

В 2024 году основными целями будет дальнейшее укрепление и усиление Азербайджана, повышение его готовности противостоять новым вызовам и рискам, подчеркнул депутат. Вряд ли этот год будет для мира спокойным и мирным. Геополитические процессы и "тектонические сдвиги" будут определять мировую политику. Азербайджан располагается на стыке Азии и Европы, поэтому происходящие процессы так или иначе задевают и нашу страну. Но у нас достаточно потенциала для того, чтобы достойно встретить все возможные риски и угрозы, подчеркнул наш собеседник.

"В наступившем году Азербайджан останется важной платформой для международных встреч. В ноябре в нашей стране пройдет одно из самых масштабных по числу участников и поставленным задачам мероприятие - климатический саммит СОР29. Изменения климата - это одна из основных тем международного дискурса на сегодня. Проведение такого саммита очень большая ответственность для нашей страны и свидетельство авторитета Азербайджана на мировой арене.

Думаю, в этом году будут наращены темпы реализации программы Великого возвращения. Я, сам являясь вынужденным переселенцем из города Шуша, жду развития этого процесса с большим нетерпением.

В целом, от 2024 года я ожидаю новых успехов Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева. Возможности есть, перспективы хорошие. Будем работать", - заключил Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева