Шансов достичь прорыва на переговорном треке между Баку и Ереваном стало гораздо больше.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Он отметил, что последняя встреча делегаций Азербайджана и Армении состоялась 20 ноября 2023 года.

"Она прошла на условной границе двух стран, потому что сама линия границы еще должна быть определена. Эти делегации возглавляют заместители премьер-министров обеих сторон, они же отвечают и за восстановление коммуникаций. В течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров", - сказал Амирбеков.

Он выразил надежду, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров, и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено.

"В отсутствие физических переговоров по тексту соглашения между двумя сторонами продолжается обмен проектами, то есть каждая из сторон представляет на очередной проект этого соглашения свои комментарии и поправки. Мы, и не только мы, надеемся, что после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше", - сказал Амирбеков.

Он отметил, что в результате контртеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года удалось устранить самое главное препятствие на пути к миру, а именно незаконное военное присутствие вооруженных сил Республики Армения на территории Азербайджана.

"Сейчас, когда 15 000 военнослужащих покинули нашу территорию, эта тема уже неактуальна. Поэтому сейчас нам надо завершить согласование тех частей мирного соглашения, которые еще остаются открытыми", - добавил Амирбеков.

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