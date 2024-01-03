Мы не собираемся ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана

Мы не собираемся как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

Амирбеков отметил, что Азербайджан начал разговаривать с армянской стороной о восстановлении Зангезурского коридора, чтобы граждане Азербайджана, проживающие в Нахчыване или в основной части Азербайджана, имели возможность беспрепятственного прохождения этой территории.

По его словам, речь идет о 42-х километрах железнодорожного полотна, которое, к сожалению, было разрушено в результате конфликта.

"Но речь идет не только о строительстве недостающего участка. Кстати, с нашей стороны эта работа практически завершена. Я имею в виду участок Горадиз-Агбенд. К сожалению, с армянской стороны не начата еще даже работа над техническим обоснованием этого проекта. Однако основной вопрос для нас - как будет обеспечена безопасность азербайджанских граждан, которые захотят проехать по этому 42-километровому участку? Пока речь идет лишь о железной дороге. В будущем мы хотели бы, конечно, чтобы и автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, и далее в Турцию и в Европу также было согласовано. Мы вовсе не собираемся как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана. Но если мы ссылаемся на обязательства, которые стороны взяли на себя в рамках трехстороннего Заявления о прекращении огня, то его девятый параграф четко обозначает именно эту часть восстановления коммуникаций. В глобальном плане это также означает восстановление сообщения между Азией и Европой", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул, что, безусловно, если граждане Армении захотят проехать по территории Азербайджана, их безопасность будет азербайджанской стороной обеспечиваться.

"Другое дело, что в рамках того же трехстороннего Заявления армянская сторона взяла на себя обязательство, что безопасность вышеупомянутого участка железной дороги будет обеспечиваться силами ФСБ России, которые и сейчас обеспечивают безопасность внешних границ Армении как минимум с двумя соседними странами - Турцией и Ираном", - добавил он.

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