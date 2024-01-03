Позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения мира на Южном Кавказе

Позиции отдельных стран ЕС негативно влияют на процесс достижения мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

"Евросоюз на определенном этапе играл важную роль в деле сближения позиций между Арменией и Азербайджаном в рамках мирного процесса. Хотелось бы обратиться к странам ЕС, чтобы они поддержали стремление Азербайджана как можно скорее завершить мирный процесс и согласование мирного соглашения с Арменией. Это позволит перевернуть эту страницу вражды и позволит всему Южному Кавказу постепенно начать нормальную жизнь, когда все три страны будут добрыми соседями. И хотелось бы попросить воздержаться от всяких действий и заявлений, которые могут повредить этой перспективе. К сожалению, Евросоюз еще не вполне единая структура, и мы видим, как позиции отдельных стран негативно влияют на процесс достижения долгосрочного, справедливого мира на Южном Кавказе", - сказал он.

Амирбеков считает, что Евросоюз должен был бы быть счастлив, если бы в его непосредственном соседстве, на Южном Кавказе, больше не было бы перспектив новых войн.

"Для этого надо отвергать любые попытки реваншизма, которые иногда слышны в армянском обществе, и поощрять добрую волю Азербайджана и, надеюсь, Армении завершить работу над мирным соглашением. Так что я думаю, что Европа только выиграет, если Армения и Азербайджан в скорейшем будущем подпишут мирный договор. И если страны Европы не могут существенно помочь этому процессу, то мы ожидаем, что они, как минимум, не будут ему мешать", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!