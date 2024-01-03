Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на президентских выборах в Азербайджане

Миссию наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики возглавит Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает в среду Day.Az со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

Как сообщается, его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества.

"Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению Правительства Азербайджанской Республики. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав Миссии. Как и в период предыдущих кампаний, работа Миссии будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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