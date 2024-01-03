Предупреждение Армении от иранских властей

Сенсационные данные раскрыли армянские СМИ со ссылкой на источники в окружении премьер министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, во время телефонного разговора между президентом Ирана Эбрахимом Раиси и армянским премьером, глава иранского государства строго предупредил Пашиняна о недопустимости вовлечения Запада на Кавказ.

Он также предупредил Пашиняна, что "необходимо не допустить превращения Кавказа в поле конкуренции между внерегиональными странами, подчеркнув, что вопросы, связанные с Кавказом, должны решаться странами региона и вдали от внешнего вмешательства".

Такой тон переговоров не стал сюрпризом для нас, так как мы давно предсказывали, что попытки Еревана стать проводником западных интересов на Кавказе приведут к недовольству Ирана. И это очевидно, учитывая, что Тегеран видит в интересах Вашингтона экзистенциональную угрозу и по этой причине не может безревностно реагировать на заигрывания своего союзника с США. Иран серьезно обеспокоен перспективой сотрудничества Еревана и Вашингтона, так как в случае реализации такого сценария Тегеран получит мощный антииранский центр прямо у своих границ.

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