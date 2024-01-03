Дом Азербайджана в Париже обратился в мэрию французского города Эвиан-ле-Бен

Функционирующий в Париже Дом Азербайджана выступил с обращением в связи с решением муниципального совета города Эвиан-ле-Бен, связанным с "Aзербайджанским сквером", и опасностью, угрожающей памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Как передает Day.Az, в обращении, направленном мэру города Эвиан-ле-Бен Жозиан Лей от имени руководителя Дома Азербайджана Мирвари Фаталиевой, выражена глубокая озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.

Напоминается о том, что Франция известна как государство, которое ценит все культуры на своей территории: "Однако последние действия против Азербайджана, в частности, внесение предложений об изменении названия "Aзербайджанский сквер", полностью противоречат принципам справедливости и уважения культурного разнообразия".

Отмечается, что Xуршидбану Натаван является одним из главных представителей азербайджанской литературы XIX века, символом освобожденной женщины, что она внесла важный вклад в культурное возрождение общественных связей и жизнь Aзербайджана. Подчеркивается, что в то время как писательницы в Европе часто пользовались мужскими псевдонимами, Натаван, являясь носительницей исламских ценностей, руководила литературными меджлисами в культурной столице нашей страны - Шуше, а в 1858 году познакомилась с известным французским писателем Aлександром Дюма: "Их дружбу укрепил муж Натаван Хасай хан, в совершенстве владевший французским языком. В своей книге "Путешествие на Кавказ" А.Дюма вспоминает о том, что Натаван проложила булыжную дорогу от Баку до села Ших".

Говорится о том, что подобные решения создают риск нарушения взаимопонимания и сотрудничества, очень важных для укрепления доброй воли между нашими странами. В то время как Франция должна проявлять уважение к различным культурным наследиям и двусторонним связям: "Осознавая важность сохранения культурных символов, вносящих вклад во взаимопонимание между нашими странами, мы призываем соответствующие структуры власти пересмотреть данные решения".

Констатируя, что культура позволяет странам преодолеть все остальные препятствия, Дом Азербайджана в Париже попросил уделить внимание данной проблеме и выразил надежду, что она будет решена в соответствии с ценностями различных культур, которые с гордостью представляет Франция.

Напомним, что на основании хартии о взаимной дружбе и сотрудничестве, подписанной в 2015 году между азербайджанским городом Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен, в 2017 году в этом городе был открыт "Aзербайджанский сквер", где возведен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

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