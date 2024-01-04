Координационный совет азербайджанцев Франции выразил протест мэрии города Эвиан-ле-Бен

Решение мэрии французского города Эвиан-ле-Бен убрать в городе все указатели, связанные с названием "Aзербайджанский сквер", вызвало возмущение проживающей в этой стране азербайджанской общины, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

"В заявлении, адресованном от имени Координационного совета азербайджанцев Франции министерству иностранных дел Франции, французскому парламенту, мэрии города Эвиан-ле-Бен, это недопустимое происшествие было расценено как грубое нарушение хартии о взаимной дружбе и сотрудничестве, подписанной в 2015 году между азербайджанским городом Исмаиллы и французским городом Эвиан-ле-Бен. Отмечается, что именно на основании данной хартии в 2017 году в этом городе был открыт "Aзербайджанский сквер", где возведен памятник выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, являющейся символом освобождения женщин мира", - говорится в сообщении госкомитета.

Координационный совет подчеркнул, что решение мэрии противоречит статье L. 1115-1 Общинного кодекса.

Отметим, что мэрия французского города Эвиан-ле Бен, которая еще в 2015 году подписала хартию о сотрудничестве с азербайджанским городом Исмайыллы, готовит к сносу памятник Натаван. Статую уже накрыли тканью.

До этого были демонтированы все таблички с указанием названия "Азербайджанский парк", где стоит памятник.

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