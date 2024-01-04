Памятник Натаван во Франции подвергся вандализму

В отношении памятника Натаван был совершен акт вандализма, его облили красной краской.

Как передает Day.Az, чтобы защитить памятник, его накрыли защитным покрытием.

Ранее заместитель мера города Эвиан-ле-Бен Жан-Пьер Амадио выступил за сохранение памятника азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

Отметим, что с решением муниципалитета города также не согласны и во французской прессе. В частности, в статье известного французского журналиста, главного редактора парижской онлайн-газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна высказывается мнение о том, что решение снести памятник азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен демонстрирует слепой расизм.

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