Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Ходжавенде

Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, на территории Ходжавендского района в местах боев сотрудниками районного отдела полиции были обнаружены 7 автоматов, 2 ручные гранаты, патроны различного калибра и т.д.

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