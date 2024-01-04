https://news.day.az/politics/1626977.html Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Ходжавенде - ВИДЕО
Брошенные армянами оружие и боеприпасы найдены в Ходжавенде - ВИДЕО
Продолжается работа по обнаружению и изъятию оружия и боеприпасов, брошенных армянскими вооруженными силами в ходе Отечественной войны на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, на территории Ходжавендского района в местах боев сотрудниками районного отдела полиции были обнаружены 7 автоматов, 2 ручные гранаты, патроны различного калибра и т.д.
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