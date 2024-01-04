В Азербайджанской армии проводятся мероприятия по увольнению в запас военнослужащих, завершивших срок службы

В связи с обеспечением исполнения соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики о призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, в соответствии с поручением министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в воинских частях Азербайджанской армии проводятся мероприятия, связанные с увольнением военнослужащих, срок срочной действительной военной службы которых истек.

Как сообщает в четверг Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет страны, территориальную целостность и свободу своей Родины, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях поздравили военнослужащих срочной военной службы, уволенных в запас из Вооруженных сил Азербайджанской Республики, с достойным завершением военной службы и пожелали им успехов в дальнейших делах.

Солдаты, срок службы которых подошел к концу, в свою очередь, заявили, что гордятся службой в рядах армии Азербайджана. Они выразили уверенность в том, что навыки, которые они приобрели за время службы в армии, будут полезны в их дальнейшей жизни.

Группе военнослужащих, отличившихся за время службы, были вручены награды.

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