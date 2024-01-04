Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом, в частности, сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он отметил, что у каждого формата есть свои преимущества, и сравнивать их эффективность было бы некорректно.

"На разных этапах разные форматы позволяли нам двигаться вперед, и мы благодарны всем вовлеченным в процесс посредникам. Место проведения для нас не имеет значения. Самое важное - результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе, мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном",- добавил Гаджиев.

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