Погибшим в аварии в Лачине азербайджанским военнослужащим будет присвоен статус шехида

В Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики внесли ясность в вопрос присвоения статуса шехида военнослужащим, погибшим в аварии в Лачине.

Как сообщил Day.Az начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Пярвиз Садраддинов, согласно законодательству, статус шехида присваивается на основании уведомления, выданного воинской частью в соответствии с законом. Погибшим в Лачине военнослужащим Гасану Исмаилову и Сахавату Ахундову статус шехида будет присвоен после предъявления официальной справки, подтверждающего, что они погибли во время несении службы.

Отметим, что 4 января в Лачинском районе в результате аварии военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской армии Исмаилов Гасан Умид оглы и Ахундов Сахават Фарасат оглы.

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