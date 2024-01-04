https://news.day.az/politics/1627063.html Владимир Путин объявил благодарность азербайджанскому врачу
Владимир Путин объявил благодарность азербайджанскому врачу
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность заведующему отделением Московского научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В.Склифосовского Руслану Байрамову.
Как сообщает Day.Az, соответствующее Распоряжение размещено на официальном сайте Президента России.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре