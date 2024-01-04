Владимир Путин объявил благодарность азербайджанскому врачу

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность заведующему отделением Московского научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В.Склифосовского Руслану Байрамову.

Как сообщает Day.Az, соответствующее Распоряжение размещено на официальном сайте Президента России.

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