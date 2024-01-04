Россия не мешает США осуществлять дипломатические усилия по азербайджано-армянской нормализации

Россия никоим образом не мешает США осуществлять важные дипломатические усилия по азербайджано-армянской нормализации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Россия никоим образом не мешает нам осуществлять важные дипломатические усилия, которые, по нашему мнению, необходимы для Армении и Азербайджана, и мы будем продолжать их осуществлять", - сказал он.

Что касается возможной очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в США, Миллер отметил, когда встреча будет запланирована, Вашингтон сделает заявление по этому поводу.

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