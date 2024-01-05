Памяти Эльхана Алескерова – последние кадры Настоящего Офицера … С честью и душою!

Глоточек воздуха... Как сдавливает грудь...

И прошлое стремительно проносится перед глазами...

Весь путь жизни офицера,

Что бился с доброю отвагой.

И отголоском огненной войны,

Но этот миг - последний бой с "невидимым врагом" ...

Это был холодный январский день - 5 января 2021 года, когда от коронавируса скончался видный дипломат, директор Международного экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ Trend, доктор философии, полковник Эльхан Алескеров, который всю свою жизнь посвятил служению Родине. Это было болезненной потерей для близких и родных, всех, кто его знал, уважал, ценил, кто по-настоящему понимал значимость этого неординарного человека для азербайджанского общества.

Все мы уйдем из этой земной жизни, но что оставим после себя? И является ли смерть концом всего, ведь человек жив, пока жива память о нем.

Мы всегда будем помнить его речь, голос, облик, манеры и взгляд. Все это позволяет сохранить с ним душевную связь. Ведь душа не умирает, а витает в ином мире. Во всем есть смысл. Иначе как объяснить, что ушедший продолжает присутствовать в жизни тех, кто его и по сей день любит, скучает по нему, нуждается в его совете и помощи, и даже во сне приходит таким, каким его помнят. И пока мы помним человека, он не уходит от нас окончательно.

Эльхан Алескеров был не только настоящим профессионалом, для которого честь офицера была превыше всего, но и очень добродушным и порядочным человеком, с большой культурой и интеллектом, настоящим интеллигентом. К тому же он обладал отменным музыкальным вкусом (очень любил джаз и мугам, национальные композиции).

До сих пор перед глазами одна из последних с ним встреч. Этот было 12 марта 2020 года, когда он попросил меня сфотографировать его в офицерской форме с орденами и медалями, среди которых были и боевые как участника Карабахской войны. За долгие годы работы в АМИ Trend я ни разу не видел его в офицерской форме, поэтому был приятно удивлен. Как оказалось, через два дня он собирался отмечать юбилей - 65 летие (он родился 14 марта 1955 года в Баку). Кто знал, что через несколько месяцев мы потерям такую личность. Возможно, это были последние его фото.

Славный путь офицера - это миссия служить Родине. И выбор судьбы был не случаен. Однажды, став гостем онлайн-проекта "Через века, через года - помните!", повествующего о конкретных людях, вынесших на своих плечах тяжкое бремя суровых испытаний военных лет, Эльхан Алескеров рассказал о военном пути своего отца и четырех его братьев в Великой Отечественной войне:

"Их было пятеро братьев - четверо ушли воевать, а на одном из них остались все их семьи. Из всех братьев с фронта вернулся только мой отец. Он прошел офицерские курсы в Тбилиси, а в дальнейшем стал командиром минометного взвода и участвовал в боях до марта 1945 года. Вернулся израненный, но в орденах. История семьи, история родителей - священна. По этой истории воспитывали нас, а теперь мы передаем все своим детям. Великая Победа, добытая единством, священна и неделима".

Честь офицера, будучи одной из важнейших нравственных ценностей, проявляется в конкретных деяниях и образе жизни. Это глубокое чувство гордости за свою профессию и родную землю. Благодаря воспитанию и личным качествам до последних дней своей жизни Эльхан Алескеров работал во благо Азербайджана, который он так беззаветно и искренне любил, делясь с обществом глубокими знаниями и бесценным опытом жизни, огромным профессиональным потенциалом, накопленным за годы службы в сфере разведки, дипломатии, работы на научном и информационном направлении.

Высшее образование он получил в Азербайджанском техническом университете, был инженером-связником. Работал в НИИ "Азон" и органах безопасности Азербайджана. Выпускник Высшей школы в Минске. С его именем связано создание в 80-х годах таких важных для нашего общества организаций и направлений деятельности, как Общества по культурным связям с зарубежными странами "Дружба" и "Ветен", а также учреждение центра "Кавказская Албания" и аналитического центра "Кавказ". В самые сложные периоды истории современного Азербайджана он с оружием в руках встал на защиту Родины от армянских агрессоров, был отмечен наградами за участие в Карабахской войне, память о которой и погибших друзьях сопровождали его всю жизнь. Он был одним из создателей Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана. В 2000-2015 гг. он неоднократно отправлялся по линии МИД в длительные командировки в зарубежные страны. В 2000-2006 гг. работал дипломатом в посольстве Азербайджана в Анкаре (Турция), в 2008-2015 гг. - в посольстве Азербайджана в Гааге (Нидерланды).

Эльхан Алескеров вел активную общественно-политическую деятельность, организовывал и проводил различные встречи, брифинги, дискуссии, готовил материалы, которые периодически печатались как в азербайджанской, так и зарубежной прессе, реализовывал проекты, направленные на пропаганду ценностей Азербайджана и донесения до всего мира правды о нашей стране. Возглавляемый им Baku Network стал одним из ведущих экспертных центров Азербайджана, в том числе на международном уровне. Он был гостем различных телепрограмм и СМИ, в том числе зарубежных, в которых в аргументированной форме доносил до широкой общественности реалии Азербайджана. Он был одним их самых активных участников информационной войны против агрессорской Армении, причем делал это очень успешно.

Эльхан Алескеров оставил о себе добрую память не только в Азербайджане, но и в Турции, Нидерландах, России, США, Казахстане, Грузии, Израиле и многих других странах. Он относился к числу тех людей, которые формировали уважение к Азербайджану, внеся огромный вклад в создание патриотической азербайджанской диаспоры. В частности, в период дипломатической службы в Нидерландах он увековечил память об азербайджанце Мамеде Мамедове - герое Нидерландов, и еще о 22 азербайджанских военнопленных Второй мировой войны, оказавшихся на территории этой европейской страны, а также о выдающемся азербайджанском разведчике Мамедгусейне Асадове и его подвиге в ходе Тегеранских событий 1943 года.

Эльхан Алескеров был членом Союза писателей Азербайджана - автор ряда книг и монографий, более 200 статей и исследований. За научное исследование о романе "Али и Нино" он был удостоен научной степени доктора философии по филологии. Эльхан Алескеров издал ряд книг, посвященных Карабахским событиям, участвовал в создании документальных фильмов, собрал и транслировал по всему миру документальные свидетельства, которые еще будут использованы Азербайджаном в судебных процессах над армянскими преступниками.

Особо отметим его научно-исследовательскую деятельность о наследии Кавказской Албании. Последний проект - информационный ресурс "Кавказская Албания" был реализован буквально за несколько дней до его кончины. Это была большая научная и просветительская работа, направленная на сохранение исторического и культурного наследия Кавказской Албании, по праву принадлежащее Азербайджану.

Памяти Эльхана Алескерова 12 марта 2021 года была выпушена книга профессора, доктора юридических наук, дипломата Намика Алиева "Day.az: встретимся в Карабахе".

Будучи человеком высоких моральных качеств и идеалов, Эльхан Алескеров навсегда вписал свое имя в историю Азербайджана как истинный патриот своей Родины. Большую часть своей жизни, в какой бы сфере он ни трудился (военной, дипломатической, информационной), этот человек посвятил достижению Победы Азербайджана в Карабахской войне. И он стал свидетелем этой Победы. В своем последнем месседже, уже находясь в больнице, он написал, что больше всего сожалеет о том, что не смог увидеть Парад Победы 10 декабря, а также о том, что не успел разделить радость и величие этого дня со своими коллегами и друзьями. К огромному сожалению, ему не было суждено увидеть и водружения флага Азербайджана в Ханкенди и других освобожденных от оккупации городах. Тем не менее, он успел застать освобождение Шуши, Кяльбаджара, Физули и Агдама. Это лучшая награда и последний подарок для офицера, ученого, журналиста, историка, дипломата, который навсегда останется в наших сердцах.

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