Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в декабре?

Государственная пограничная Служба в течение декабря 2023 года продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в течение месяца за нарушение государственной границы был задержан 41 человек, из них 20 граждан Азербайджана, 6 граждан Пакистана, 7 граждан Ирана, 3 гражданина Индии, 2 гражданина Алжира, 1 гражданин Таджикистана, 1 гражданин Грузии и 1 гражданин Турции.