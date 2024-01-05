Новые нападки Госдепа США на Азербайджан

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как США совершают бестолковые провокации против Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

"Энтони Блинкен объявил о включении ряда стран, включая Азербайджан, в некий "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания. Американцы на радость армянской пропаганде с чего-то решили, что, во-первых, имеют полномочия на некие "особые наблюдения", а во-вторых - что ситуация со свободой вероисповедания в стране как-то ухудшилась.

Особенно сильно над этой новостью посмеются, например, ингилойцы, удины, евреи и православные, живущие в стране.

Вопрос даже не в том, что именно мотивирует Вашингтон на новое обострение отношений с Баку. Кто стоит за последовательной эскалацией?

Совсем недавно уже было определенное напряжение. Вспомните заявления помощника Блинкена Джеймса О'Брайена, и чем все завершилось. Баку не стал молчать, Блинкен был вынужден звонить Алиеву и просить его разрешить О'Брайену приехать в Баку на переговоры для снятия возникшей напряженности. Тогда - вроде бы - ситуация была улажена".

Блинкену не терпится поговорить с Алиевым снова? Ну, так могли бы найти и другой повод, получше.

И отдельный вопрос - к команде Блинкена, которая и собирает своему шефу разного род доклады и отчеты. И кто-то из этой команды явно заинтересован в новых проблемах между Баку и Вашингтоном.