ЦИК Азербайджана подготовил памятку для наблюдателей на выборах

В связи с назначенными на 7 февраля 2024 года внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики Центральная избирательная комиссия в рамках программы просвещения субъектов избирательного процесса подготовила брошюру "Памятка для наблюдателей".

Как сообщили Day.Az в отделе СМИ и коммуникаций секретариата Центральной избирательной комиссии, основной целью подготовки памятки является информирование наблюдателей, оказание им методической помощи.

В памятке даны разъяснения ряда основных понятий о выборах, отражены принципы проведения наблюдения, а также четко обозначены права и обязанности наблюдателей. Памятка составлена на основе положений Избирательного кодекса и утвержденных Центральной избирательной комиссией нормативных документов.

"Памятку для наблюдателей", подготовленную на трех языках - азербайджанском, английском и русском, можно получить в избирательных комиссиях, а также на официальном интернет-сайте Центральной избирательной комиссии (www.msk.gov.az).

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