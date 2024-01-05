Заявление США касательно свободы вероисповедания в Азербайджане не имеет под собой никакой почвы

Заявление США касательно свободы религии в Азербайджане не имеет под собой никакой почвы.

Об этом сказал в пятницу Trend бывший президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о включении ряда стран, в том числе Азербайджана, в некий "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания, передает Day.Az.

"Эти политические демарши просто повод проявить себя перед кем-то, показать себя перед кем-то. Не думаю, что это несет в себе реальную смысловую нагрузку, это не имеет под собой никакой почвы", - сказал он.

Спивак отметил, что по роду своей деятельности он все время на связи с еврейскими общинами в разных городах Азербайджана.

"Я прекрасно знаком с руководителями общин горских евреев, грузинских евреев и ашкеназской общины Баку, с раввином, представляющим Хабад в Азербайджане, главным раввином в Азербайджане. Я знаю еврейскую общину Сумгайыта, Красной Слободы. Я встречался с евреями в Исмаиллы, где нет общины, но это ничего не меняет, просто они не чувствуют в этом потребности. Они живут обычной жизнью, как и все окружающие их азербайджанцы, мусульмане, атеисты, самые разные люди. Я встречался с еврейской общиной в Гяндже, знаком с председателем общины. И никогда за все годы, что я занимаюсь вопросами, связанными с отношениями между Израилем и Азербайджаном, а также вопросами выходцев из Азербайджана, я никогда в жизни не слышал никакой жалобы на что-либо", - сказал он.

Спивак также рассказал об одной истории, связанной с данной темой, которая произошла в Израиле.

"В 2007 или 2008 году проходило ежегодное совещание комиссии Кнессета по правам человека. Собрались представители различных общин, выходцев из Марокко, Франции, России. Я и директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман представляли выходцев из Азербайджана. Все жаловались на какие-то проблемы у евреев в странах их исхода. Когда очередь дошла до нас, я сказал, что проблемы евреев в Азербайджане абсолютно ничем не отличаются от проблем азербайджанцев и ничем не выделяются. Мы всегда жили в Азербайджане, не зная кто сосед по национальности, и всегда отмечали праздники различных религий с радостью. У меня в Азербайджане огромное количество друзей-евреев, они никуда не собираются уезжать, потому что им хорошо в этой стране. Они не чувствуют никакой дискриминации, притеснения. Все очень довольны своей жизнью", - заключил он.

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