Традиционная ложь и чушь: идите в баню, дамы и господа из Госдепа США!

Автор: Акпер Гасанов

"Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция". Эта фраза из кинофильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" широко всем известна. У Государственного департамента США тоже есть традиция - делать глупые, провокационные, аморальные заявления. Их количество давно уже не поддается счету. Но традицию их озвучивания в Госдепе блюдут с какой-то маниакальной настойчивостью.

Очередное тому доказательство - включение Азербайджана в список "нарушителей свободы вероисповедания". Говоря более точно, наша страна взята под надзор в качестве кандидата на включение в этот черный список. Помимо Азербайджана под наблюдением уже находятся Алжир, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Вьетнам. Переход из категории поднадзорных в черный список влечет за собой угрозу санкций в случае отсутствия улучшений.

Госдеп последовал рекомендации Комиссии США по международной религиозной свободе, выразившей обеспокоенность за судьбу христианских объектов в Карабахском экономическом регионе после его возвращения под контроль Азербайджана в сентябре. В США сетуют на то, что армяне массово покинули эту территорию нашей страны. О том, что они почти три десятилетия проживали там незаконно, имея паспорта граждан Армении, то есть страны-оккупанта, в Госдепе США решили "забыть".

Впрочем, там "забыли" об очень многом. Но начну я с напоминания о том, что заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев. Он напомнил, что после проведения антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны были созданы все условия для того, чтобы гражданское население оставалось на своих местах.

"Тем не менее большинство жителей Армении решило покинуть Карабах. Они просто не хотят жить под азербайджанским флагом и с азербайджанским гражданством, что и послужило причиной их решения уехать. В основном из-за этнической ненависти к азербайджанцам.

Кстати, двадцать лет назад бывший президент Армении Роберт Кочарян в своем выступлении в Парламентской Ассамблее Совета Европы, на которую (ассамблею - перев.) вы ссылались, говорил об "этнической несовместимости армян и азербайджанцев". Представители ПАСЕ заявили, что "с момента создания Совета Европы в нем никогда не слышали словосочетания "этническая несовместимость"", напомнил Х.Гаджиев.

Но Госдеп США никогда не осуждал Р.Кочаряна, даже в бытность его главой армянского государства за столь омерзительные слова. Я же напомню еще кое о чем, что "забыто" Госдепом США. Начну с того, что свобода вероисповедания в Азербайджане - право, предусмотренное в Конституции Азербайджанской Республики, позволяющее всем гражданам страны выбирать и исповедовать любую религию без ограничений. Согласно I и III пунктам 18-ой статьи Конституции Азербайджана, религия в Азербайджане отделена от государства.

Также напомню, что 11 июня 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, в котором идёт речь о материальной помощи религиозным общинам. Согласно содержанию распоряжения, из резервного фонда азербайджанского государственного бюджета, выделяется финансовая помощь следующим учреждениям: Управление мусульман Кавказа, Бакинская и Азербайджанская епархия Русской православной церкви, Бакинская религиозная община европейских евреев, Религиозная община горских евреев города Баку, Апостольская префектура Католической церкви в АР, Албанско-удинская христианская религиозная община АР.

Как видим, средства выделяются всем крупнейшим религиозным общинам нашей страны. О каком "нарушении свободы верлисповедания" можно говорить после всего этого, вопрос , что называется, на миллион долларов. Но в Госдепе США даже не ищут ответа на него. Там штампуют решения, далекие от реальности, но четко показывающие неуместность попыток американской стороны претендовать на роль ментора.

Какова причина такой "слепоты" Госдепа? А ларчик просто открывается. Выясняется, что доклад составлен общественной службой госкомиссии, руководимой некой Даниэллой Ашбахьян. Эта дама была одним из директоров Армянской Ассамблеи Америки - крупнейшей армянской лоббистской организации в США, а также в консульстве Ливана в Лос-Анджелесе. То есть фактически после работы на иностранное государство Ашбахьян перешла на службу в госструктуру США и составляет материалы, определяющие внешнюю политику - что незаконно согласно американским foreign influence laws.

В любом случае, перед нами четкое объяснение того, почему появился такой доклад Госдепа США, полный лжи и глупости. В очередной раз констатируем, что Госдеп США идет на поводу у армянской диаспоры. Так в этом ведомстве поступали не раз и не только в отношении Азербайджана, но и того же Израиля, о чем мы уже писали. Такая вот у Госдепа есть традиция. Куда она заведет это ведомство? В баню, в лучшем случае. Где составители очередной чуши, что называется, заодно и помоются.