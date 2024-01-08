В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как Армения пытается одурачить международные организации

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Хотя карабахский вопрос для Армении однозначно закрыт, официальный Ереван до сих пор не может расстаться со своими старыми мечтами. Новых идей для претензий не осталось так же, как и закончился фарс с "блокадой", "нехваткой" продовольствия, "гуманитарным кризисом" и "геноцидом". Все было закончено в течение 23 часов. Тем не менее остаются еще старые-"добрые" претензии - так называемые "армянские исторические памятники", разбросанные по освобожденным территориям.

Сегодня речь идет о так называемом памятнике хачкаре, который армяне установили в Кяльбаджарском районе. Армения утверждает, что памятник, построенный во имя оккупанта Тиграна Абрамяна и его соратников был якобы разрушен Азербайджаном. Армяно-азербайджанский учёный Варсик Симонян поделился на сайте фотографиями упомянутого памятника.

Обвинить нашу страну успели даже ЮНЕСКО, Совет Европы и Международный Суд. Армения отмечает, что вышеупомянутые учреждения и организации якобы были безразличны к сносу "памятника". Мало того, Ереван вновь попытался представить территорию Азербайджана как свою собственную и абсудрно представила Баку "оккупантом Кяльбаджара".

На самом деле Армению нельзя винить во всех этих необоснованных утверждениях. Больная душа никогда не сможет иметь логического мышления. По этой причине попытки что-то доказать против таких мыслителей - не более чем пустая трата драгоценного времени.

Тут интереснее другой вопрос, связанный с международными организациями, которые Ереван пытается одурачить.

Руководство Армении, то есть ее премьер-министр, который является высшим руководителем правительства, неоднократно официально признавало, что освобожденный от армянской оккупации Карабах является территорией Азербайджана. Это делает незаконными любые претензии Армении, непосредственно связанные с Карабахом. Параллельно с этим Ереван гнетет международные институты. Здесь возникает вопрос, почему в Международном суде не смеются над противоправными и нелогичными заявлениями этой страны-оккупанта?

Что касается ЮНЕСКО, то она давно уже превратилась в марионетку в руках группы армян. Ее предвзятость ясна при любом случае. Такой ситуации не возникло бы, если бы каждая организация надлежащим образом выполняла свою миссию. Однако политизация таких организаций и их неправомерные действия впоследствии приводят к печальным последствиям.

Кроме того, стоит еще подчеркнуть, что ЮНЕСКО игнорирует снос памятника Хуршидбану Натаван во Франции, что является не просто позором, но и настоящим геноцидом против азербайджанской культуры. Вновь мы видим двойные стандарты. Вместо того чтобы обсуждать текущие строительные работы в азербайджанском Карабахе, было бы лучше, чтобы соответствующие организации обсудили позорище во французском Эвиан-ле-Бен и пришли к какому-то выводу.